نقابة الموسيقيين تنعى مسعد رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وفاة المطرب مسعد رضوان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس.

النقابة في بيان لها، قدمت خالص التعازي لأسرة الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

خالد بيومي "عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية"، قال إنه من المقرر تشييع جثمان الراحل الفنان مسعد رضوان في صلاة العصر من بلبيس بمسجد أمير الجيوش أمام الكلية الجوية .

وأضاف خالد بيومي أن الراحل لم يعاني من أي أمراض والوفاة طبيعية.

ونعى الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وفاة الفنان مسعد رضوان، عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب : "الله يرحمك ياحبيبي ويغفرلك ويسامحك البقاء لله في الأخ والصديق الغالي الفنان مسعد رضوان ابن بلدي الغالي".

يذكر أن المطرب الراحل مسعد رضوان، نال شهرة واسعة في اول الثمانينات، وأطلق عليه لقب مطرب الجامعات، إذ سطع نجمه خلال دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وقدم الراحل، مجموعة أغاني، منها "يلا بينا يلا"، التي أعاد تقديمها المطرب محمد فؤاد، و قبل ما تخترعوا الذرة، و قنبلة نووية، وناني ناني، وانت وانا، ومتغربين، و يادنيا يا دوارة، و الامريكان، و طوبة ولا طيارة