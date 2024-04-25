محكمة استئناف في نيويورك تلغي حكماً يدين هارفي واينستين في قضايا اغتصاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت محكمة استئناف في نيويورك الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين (72 عاما) في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية صدر في العام 2020، وأمرت بإجراء محاكمة جديدة.

وأشارت المحكمة إلى ارتكاب أخطاء إجرائية خلال المحاكمة التي شكلت انتصارا لحركة “مي تو”. وحُكم على واينستين بالسجن ضمن محاكمة منفصلة أجريت في لوس أنجليس.

وأشارت قاضية في محكمة الاستئناف إلى أنه تم خلال المحاكمة قبول شهادات تتعلق بأفعال غير تلك المرتكبة في حق أصحاب الدعوى “على نحو خاطئ”، معتبرةً أنّ هذه الشهادات “أعطت صورة ضارة جداً” عن واينستين.

وأضافت إنّ “الحل لهذه الأخطاء الصادمة هو بمحاكمة جديدة”.

ودين واينستين في شباط/فبراير 2020 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك، وحكم عليه بالسجن 23 عاما.

ثم حُكم عليه في العام 2023 في لوس أنجليس بالسجن 16 سنة لإدانته بأفعال مماثلة.

وتكشّفت فضائحه الجنسية عام 2017، لتنطلق على إثرها حركة “مي تو” (“أنا أيضاً”) التي أعطت صوتاً لمئات النساء للكشف عن انتهاكات جنسية تعرّضن لها في أماكن العمل.

واتهمت عشرات النساء واينستين بارتكاب انتهاكات جنسية في حقهن.