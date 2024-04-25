مدحت العدل يوجه رسالة لـ ياسمين صبري: "لو اهتميتي بـ التمثيل أكتر من الشكل هتبقي في حتة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه السيناريست مدحت العدل رسالة للفنانة ياسمين صبري، وذلك أثناء ظهوره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON".

وقال العدل: "لو اهتميتي بـ التمثيل أكتر من الشكل هتبقي في حتة تانية، ممثلة جيدة، بس متاخده في حتة تانية الشكل والشو".

وتابع: "الجمال لايدوم لكن المهنة هي التي تدوم".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري الفنية بمسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024 .

يذكر أن، ياسمين صبري تواصل تصوير مشروعها السينمائي الجديد بعنوان "دليلة" وهو أول فيلم لبطلة خارقة في تاريخ السينما المصرية، وكشف المخرج بيتر ميمي بشهر أبريل من العام الماضي عن جلسة عمل جمعته بـ "ياسمين" للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تجسدها بأحداث الفيلم ويمثل التعاون الأول بينهما على شاشة السينما.