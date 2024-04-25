ماجد المصري ومنذر رياحنة وعصام السقا يشاركون في الاحتفال بعيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت قبل قليل احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء الـ42، والمُقامة في العاصمة الإدارية، بحضور ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

عماد زيادة

وشارك في الاحتفالية الفنان منذر رياحنة، قائلا "دائما كنت بسمع طول ما مصر بخير احنا بخير، أنا أردني لكن أقسم برب العباد إن دمي مصري عربي، أقسم برب العباد، كان إلي الشرف إني مثلت في مسلسل الاختيار دور واحد من أعظم رجال سيناء، حابب أشكره على هذا التكريم بهذا الدور، ألف شكر".

وقال الفنان عصام السقا "تحية لكل بيت في مصر قدم ابنه العسكري لخدمة بلده من القاهرة لـ أسون ومن رفح لـ السلوم".

أما الفنان ماجد المصري، فقال "من أحب وأوفى لا ينسى ولا يُنسى، الشهداء دائما في القلب وفي كل مناسبة فاكرينهم".

وتابع ماجد "سيناء كانت مطمع لكل معتدي جاهل مقراش التاريخ كويس، ميعرفش إن أرض سيناء أرض مقدسة متقبلش المساومة، ميعرفش إن أرض سيناء مقبرة للغزاة، ميعرفش إن أرض سيناء أخر خطواتهم على الأرض ميعرفش عشان جاهل".

يشهد الحفل تواجد: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سوسن بدر، منال سلامة، فيفي عبده، المذيعة بوسي شلبي.