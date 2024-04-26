45 صورة لنجوم الفن في احتفالية عيد تحرير سيناء الـ42 بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

أقيمت منذ قليل احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء الـ42، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أبرزهم المطرب تامر حسني، المطربة أنغام، الفنان ماجد المصري، الفنان منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة نادية الجندي، الفنان عماد زيادة، الفنانة نسرين طافش، الفنانة فيفي عبدة، الفنانة نهال سلامة، الفنانة نبيلة عبيد، الإعلامية بوسي شلبي.

وأحيا الحفل الغنائي المطرب تامر حسني، والمطربة أنغام، وذلك ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء، والمُقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تحتفل مصر في 25 أبريل بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء حيث نجح الجيش المصري العظيم في تحقيق الانتصار في 1973 على جيش الاحتلال الإسرائيلى، ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي.

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