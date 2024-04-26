نقل إبراهيم الصلال إلى المستشفى.. والكشف عن حالته الصحية الطارئة

تعرض الفنان الكويتي إبراهيم الصلال لحادثة صحية مفاجئة بعد تعرضه لجلطة في المخ، مما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى. وأعلن خالد إبراهيم الصلال، ابن إبراهيم، عن الحادثة عبر تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن والده تعرض لوعكة صحية وتم نقله إلى مستشفى جابر.
وأضاف خالد إبراهيم الصلال في تدوينته أن التشخيص الطبي أظهر إصابة والده بجلطة في الرأس، ولكن بفضل من الله تجاوزها بنجاح. وأكد أن حالته الصحية حاليًا مستقرة. ودعا الجميع للدعاء له ولمرضى المسلمين بالشفاء العاجل.
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