أوس أوس يسخر من أحمد فهمي بسبب نومه في الطائرة من كواليس "عصابة المكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" من الفنان أحمد فهمي على طريقته الكوميدية بسبب نومه على متن الطائرة التي تقلهم لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلم "عصابة المكس" والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشر "أوس أوس" مقطع فيديو من الطائرة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر بجانبه الفنان أحمد فهمي وهو مستغرق في النوم وعلق ساخرًا: "متقلقش هنخربها في السفر من أول السفرية"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه وجمهوره.

تدور أحداث فيلم "عصابة المكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويشارك ببطولة الفيلم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.



يذكر أن آخر مشاركات أوس أوس كانت بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما هذا العام.

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