بينهم "إلهام شاهين وجورج قرداحي".. قائمة ضيوف نيرمين فايق بالموسم الأول من "ستار زون"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات ضيوفا بالموسم الأول من برنامج "ستار زون" الذي تقدمه الإعلامية الشابة نيرمين فايق، بدعم من المركز الكاثوليكي للسينما ومديره الأنبا بطرس دانيال وقناة سات ٧.

البرنامج استضاف ٣٠ فنانا من الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي بينهم إلهام شاهين، وزير الإعلام اللبناني السابق جورج ، السيناريست والروائي أحمد مراد ، والنجمة يسرا اللوزي، والنجمة سهر الصايغ ، والنجمة مي كساب ، والنجم محمد محمود ، و من النجوم الشباب ميدو عادل ، محمد فهيم ، علاء منصور ، والإعلامية رولا خرسا وآخرين.

برنامج "ستار زون" أحد برامج قناة "سات ٧" ومشروع "yes" الذي يدفع الشباب ليكونوا أكثر إيجابية مع مجتمعهم.

يذكر أن، برنامج "ستار زون" منتج منفذ جون عدلي ، إخراج أسامة عيسى، وإنتاج رفيق جورج، وإعداد مريم جوزيف وسيعرض في الأول من شهر مايو المقبل.