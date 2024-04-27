ديفيد وفيكتوريا بيكهام يضعان 30 صورة لهذا الفنان في قصرهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وزوجته مصممة الأزياء الإنجليزية فيكتوريا بيكهام، مفتونان جداً بنجم الأكشن الشهير توم كروز، إذ إنهما يعرضان صُوَرَه بمنزلهما في لوس أنجلوس.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الزوجين يعرضان صورهما مع نجم «Top Gun» في المنزل، إذ إن لديهما جداراً يضم 30 صورة التقطاها مع الممثل الشهير.

وتؤكد جيني فرانكفورت، المدير السابق لفرقة «سبايس غيرلز»، أن لدى عائلة بيكهام سلسلة من الصور مع النجم العالمي في منزلها الريفي، الذي يطلق عليه اسم «قصر بيكهام».

لذا، لم يكن من المستغرب أن يكون كروز ضيفاً من كبار الشخصيات في حفل عيد ميلاد فيكتوريا الخمسين، يوم السبت الماضي، حيث أبهر الممثل الجمهور بحركاته على حلبة الرقص، مظهراً مهاراته في رقص «البريك دانس».

وتعود صداقة كروز وبيكهام الوثيقة إلى عقود مضت، إذ تؤكد المصادر أن بيكهام كان قريباً جداً من توم لسنوات، لقد ذهبا إلى الكثير من الحفلات بمنزله في لوس أنجلوس، واعتبره ساحراً للغاية.

وفي الواقع، التقى الزوجان مع كروز قبل سنوات من انتقالهما إلى لوس أنجلوس عام 2007، وقال مصدر آخر يعرف الزوجين إنهما من كبار المعجبين بتوم.

وأشارت مصادر مقربة من الزوجين إلى أن كروز حاول التحدث مع ديفيد وفيكتوريا، حول معتقده الديني المعروف باسم «السيانتولوجيا»، وأنهما أجابا بأدب أنهما غير مهتمين.

وفي كتابه لعام 2022، «مليار سنة: هروبي من الحياة في أعلى مراتب السيانتولوجيا»، ادعى مايك ريندر، مسؤول السيانتولوجيا السابق رفيع المستوى، أن الكنيسة أنفقت الكثير في محاولة لجذب بيكهام من خلال كروز.

وكتب ريندر: «تم بناء ملعب كرة قدم على المستوى الاحترافي في ملكية غولد (القاعدة، مقر الكنيسة في سان جاسينتو، كاليفورنيا)، تمت تسوية الملعب، وتركيب وسيلة الري، وتحسين العشب، ونصب الأهداف»، مشيراً إلى أنه تم بناؤه لغرض واحد فقط، هو أن يجذب توم كروز صديقه ديفيد إلى السيانتولوجيا، إلا أن ذلك لم يحدث ذلك أبداً.

وكروز من مشجعي كرة القدم، وقد شوهد في العديد من مباريات ديفيد، حتى إن الأخير كشف ذات مرة أنه لجأ إلى الممثل الشهير؛ للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي عليه مغادرة ريال مدريد، والانضمام إلى «لوس أنجلوس غالاكسي»، في سلسلة من المكالمات الهاتفية التي أجراها في وقت متأخر من الليل، وأنه لجأ إليه لأنه رجل حكيم جداً، وهو صديق جيد جداً له. وأقام كروز حفلاً فخماً لعائلة بيكهام، بعنوان «مرحباً بكم في لوس أنجلوس»، عندما انتقلا إلى الولايات المتحدة.