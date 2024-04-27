دينا فؤاد : كريم عبدالعزيز كاريزما وميرنا نور الدينا هايلة في الحشاشين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة دينا فؤاد ، عن حياتها الفنية والنجوم التي ترغب تكرار تجربة التمثيل أمامهم مرة أخرى، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة.

وقالت دينا فؤاد خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة:" نفسي أكرر تجربة التمثيل مع كريم عبدالعزيز تاني، وكان نفسي أعمل معاه مشهد واحد في الحشاشين، أطلع مشهد وكنت هبقى راضية، هو موهوب، وكاريزما، ومفيش دور بيفشل فيه ".

وتابعن دينا فؤاد:" ميرنا نور الدين موهوبة ومحدش هيعمل دور دنيا زاد زيها، وكانت هايلة، ومشفتش غيرها في الحشاشين ".

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين عرض ضمن الماواثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا باهرًا وقت عرضه، وضم عدد ضخم من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم النجم كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، وفاء عامر وآخرون.



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال دينا فؤاد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، مسلسل حق عرب، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها بطولته النجم أحمد العوضي .

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.