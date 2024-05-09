الجيش: توقيف سورييَّن لمشاركتهما في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت السوري (م.ح.) وشقيقه (م.ح.) لانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سوريا ومشاركتهما في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني"، مؤكدةً أن "التحقيق مع الموقوفَين بوشر بإشراف القضاء المختص|.

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