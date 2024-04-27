عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365": طفل "بدون سابق إنذار" شاطر وكان مركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أشادت الفنانة عائشة بن أحمد بأداء الطفل سليم يوسف، في مسلسل "بدون سابق إنذار" والذي عُرض في النصف الثاني من السباق الرمضاني لعام 2024.

وقالت عائشة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سليم شاطر جدا، مكناش بنعيد كتير، كان حافظ وبيحس كويس، كان مريحنا قوي، ورغم إن الشغل مع الأطفال مش سهل بس هو كان مركز".

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المسلسل ناقش موضوع حساس وقوي، اتشاف كويس جدا"، وعن طبيعة العمل التي تميل إلى الدراما والحزن وهل شعرت بالخوف من امكانية انصراف الجمهور عن متابعته، قالت "فيه ناس بتحب النكد، وأهم حاجة أن النهاية سعيدة، وأنا مع التنوع ويبقى فيه كل حاجة".

"بدون سابق إنذار" قصة ومعالجة درامية ألما كفارنة، سيناريو وحوار عمار صبري، سمر طاهر وكريم الدليل، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، نورا شعيشع، فتوح أحمد، إسلام حافظ، الطفل سليم يوسف، حنان يوسف، مريم الخشت، بسمة، عمر الشناوي، وأحمد عزت، إخراج هاني خليفة.