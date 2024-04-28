ما علاقة الحمل بالقصة؟ تعليق مُثير من ياسمين عز على خبر طلاق أحمد السقا وزوجته (فيديو)

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 12:48 صباحاً - علقت الإعلامية ياسمين عز على أخبار طلاق الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، والتي انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق ياسمين عز على شائعة انفصال السقا ومها الصغير

وقالت ياسمين عز من خلال برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه عبر شاشة MBC: «الساعات اللي فاتت كلام الناس كان بيدور حول أحمد السقا، وكان كل الكلام حول أنه انفصل عن زوجته مها الصغير، وبناء على إيه بترددوا الكلام، كل ده عشان بوست خاطرة من الخواطر، حكمة أو مقولة فقط».

ما علاقة الحوامل؟

وأضافت: «هي عشان مها الصغير كتبت كدا عن الطلاق والانفصال عبر صفحتها، تكون مطلقة، يعني لما اتكلم عن الحوامل يعني أنا حامل، وممكن نتكلم عن الحوامل والمطلقات، فكرة جت في بالها كتابتها، ليه نتناقش في موضوع لما ممكن نسكت، أحمد السقا خرج وكذب الموضوع».

السيد أسامة ضيف ياسمين عز

ومن ناحية أخرى، تستضافت الإعلامية ياسمين عز، اليوم السبت، الفنان الشاب السيد أسامة في برنامج كلام الناس الذي تقدمه عبر شاشة mbc، وذلك بعد تألقه في مسلسل خالد نور وولده نور خالد في رمضان 2024.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر عن استضافة السيد أسامة في برنامج كلام الناس، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «بعد تصدره للتريند.. النجم ميكا أسامة السيد بطل مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس.. السادسة مساءً على MBCMASR».

بعد 6 أشهر من التوقف عودة ياسمين عز

أعلنت الإعلامية ياسمين عز، بدء موسمها الجديد من برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر، حيث حملت العديد من المفاجآت لجمهورها.

وفي الظهور الأحدث لها بعد فترة من التوقف، قالت عز، إنها لن تناقش قضايا الراجل أو المرأة خلال الموسم الجديد لبرنامجها، بل ستجعل اهتمامتها بالحوامل، مضيفة: “في الموسم ده مش هتكلم عن الستات أو الرجالة، أن هتكلم عن الحوامل، وإزاى أنا أهملت وتغافلت عن الحوامل السنين دي كلها كتلة الهرمونات اللي ماشية عن الأرض”.

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