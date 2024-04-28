تارا عماد بعلم فلسطين ونسرين طافش بفستان قصير..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن الساحلية.

هدى الإتربي

خضعت الفنانة هدى الإتربي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" اختارت خلالها اللونين الأبيض والأسود.

إنجي علاء

الاستايلست إنجي علاء، خضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها مرتدية تيشيرت يحمل علم فلسطين.

كاملة أبو ذكري

المخرجة كاملة أبو ذكري نشرت صورة لها برفقة حفيدها وإحدى صديقاتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "يتصادف إن حفيدي روحي وقلبي يتولد نفس يوم ميلاد صديقة عمري".

لطيفة

خضعت الفنانة لطيفة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر خلالها في كواليس أحد أعماله الفنية الجديدة.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير.

ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن استضافتها من قبل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة".

أحمد عبدالله محمود

استعاد الفنان أحمد عبدالله محمود، ذكرياته مع والده الفنان الراحل عبدالله محمود، ونشر بورتريه برفقته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".