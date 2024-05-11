الامارات | “الفارس الشهم3” تُسلم وزارة الصحة في غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلمت عملية “الفارس الشهم 3”.. المستشفى الميداني المرواني في قطاع غزة جهاز فحص أشعة وسيارة إسعاف مجهزة بالامكانيات والمستلزمات الطبية كافة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للأسر الفلسطينية.

وأعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن شكرها لدولة الإمارات لما تقدمه من خدمات وأجهزة ومستلزمات وأدوية، تُساهم في مواصلة العمل في مستشفيات القطاع بعد توقف عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة الأحداث الصعبة في مدينة رفح، وباقي محافظات قطاع غزة.

وتواصل دولة الإمارات دعم القطاع الصحي في قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، وتقدم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى داخل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، حيث تعمل الطواقم الطبية بشكل طبيعي.