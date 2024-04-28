وفاة الفنان العراقي عامر جهاد عن عمر 69 عاماً

توفي الفنان العراقي عامر جهاد في عمر يناهز 69 عامًا.

وأعربت نقابة الفنانين العراقيين عن حزنها لوفاة الفنان عامر جهاد في بيان نعت فيه الفقيد. جاء في البيان: “رحل الفنان عامر جهاد الذي توفي اليوم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وفقًا لما ذكره موقع “السومرية نيوز”.

عامر جهاد كان ممثلًا كوميديًا عراقيًا، ولد عام 1955. ومن بين أعماله البارزة “المسافر”، “برج العقرب”، “السيدة”، “أبو الطيب المتنبي”، “أسد الجزيرة”، و”البيت المنسي”.

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