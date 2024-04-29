“يتضمن تشويهات تاريخية”.. إيران تحظر بث مسلسل “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظرت إيران بث المسلسل التلفزيوني المصري “الحشاشين” المستوحى من تاريخ طائفة شيعية من العصور الوسطى، منددة بـ”تشويهات” تاريخية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

يستوحي المسلسل أحداثه من قصة حسن بن الصباح، وهو من مواليد بلاد فارس، ومؤسس طائفة الحشاشين المعروفة في القرن الحادي عشر، وأعضاؤها من الشيعة الإسماعيلية النزارية التي تشكل أقلية مسلمة صغيرة.

المسلسل المكون من 30 حلقة والذي تم بثه لأول مرة في آذار/مارس خلال شهر رمضان، حقق نجاحا كبيرا في الشرق الأوسط وسرعان ما أصبح أحد المسلسلات الأكثر مشاهدة بين الإيرانيين.

لكن إيران قررت حظر بثه على “جميع المنصات المحلية”، معتبرة أنه يتضمن “تشويهات تاريخية عديدة ويبدو أنه تم إنتاجه بنهج سياسي متحيز”، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن المسؤول في التلفزيون مهدي سيفي.

واعتبرت الوكالة أن المسلسل يقدم “صورة زائفة عن الإيرانيين”، ونقلت عن خبراء قولهم إن المسلسل يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ”مولد الإرهاب”.

بدورها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إن المسلسل هو “مثال” على “تحريف الحقيقة وتزييفها”.

غادر حسن بن الصباح مصر في أوائل تسعينيات القرن الحادي عشر، واستقر في قلعة ألموت، وهي اليوم موقع سياحي في شمال إيران، حيث قام بتدريب مقاتلين نفذوا العديد من الاغتيالات السياسية بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

وألهمت القصص عن بن الصباح العديد من الأعمال الإبداعية على مر السنين.