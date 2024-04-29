شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج جمال عبد الناصر بمهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار فى دورته الـ12 التى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل عثمان محمد على، المخرج والإعلامي جمال عبد الناصر، والذي شارك أيضًا في تقديم الاحتفالية التي كرم خلالها عددًا من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

الاحتفالية أقيمت بمركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، ومهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي للشباب يهتم بمنح الشباب فرص عرض أفلامهم وتكريمهم، والمهرجان كرم عبر دوراته السابقة قامات فنية سينمائية مع الشباب لإيجاد حالة تواصل بين الطرفين ومن المكرمين فيه: فاروق الفيشاوي، عمرو عبد الجليل، المخرج محمد النجار، المخرج يوسف شرف الدين، فيفي عبده، شيرين، مصطفى الدمرداش، صفاء مغربي، مها أبوعوف، الكاتب الكبير محمد الغيطى، المخرج محمد فاضل، النجم محسن محيى الدين، أحمد سلامة، سهير عبد القادر مدير مهرجان القاهرة السينمائي السابقة.

وجدير بالذكر أن المخرج جمال عبد الناصر، من خريجي مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية الدفعة الأولي قسم تمثيل وإخراج، وأخرج للمسرح حوالي 18 عملا مسرحيا منها مسرحيات: بنك القلق لتوفيق الحكيم علي مسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح باسم " ماتقلقش " وشارك بها في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة، وأخرج مسرحية " حكاية طرابلسية " للفنانة خدوجة صبري والتي نالت العديد من الجوائز في المهرجانات المسرحية العربية ، وأخرج لمسرح الجامعة مسرحيات : أنت حر للكاتب لينين الرملي، حفلة للمجانين للفنان خالد الصاوي ، الدنيا رواية هزلية لتوفيق الحكيم، وحاليا بصدد تقديم عمل مسرحي علي المسرح الكوميدي ضمن خطة البيت الفني للمسرح .



المخرج جمال عبد الناصر المصري والفنان عادل عمار والفنانة سلوي عثمان



جمال عبد الناصر والفنان عادل عمار مؤسس المهرجان