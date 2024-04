شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Emily In Paris ينتقلون من باريس إلى روما لاستكمال تصوير المسلسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة ليلي كولينز، البالغة من العمر 35 عامًا، سلسلة من الصور لنفسها التى نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، والتقطت ليلى صورها المميزة من كواليس تصوير الجزء الجديد من مسلسل Emily In Paris.



ليلي كولينز في روما



ليلي كولينز

وكتبت كولينز، التي شاركت عدة لقطات لنفسها في أنحاء العاصمة الإيطالية: "هذه الإمبراطورية الرومانية"، وفي الأسبوع الماضي، علقت كولينز، التي تلعب دور إميلي كوبر في الدراما الكوميدية على Netflix، على منشور: "آخر يوم تصوير للموسم الرابع من باريس.. روما ها نحن قادمون".



تذكارات من روما

كما شاركت أيضًا سلسلة من اللقطات لها مع النجمة آشلي بارك، 32 عامًا، التي تلعب دور ميندي تشين في المسلسل الناجح، وهما تحتفلان في "حفلة باريس"، وكما أعلنت كولينز سابقًا خلال حدث لمعجبي Netflix العام الماضي، فإن جزءًا من الموسم الرابع من إميلي في باريس سيتم تصويره في روما، لكن من غير الواضح عدد الحلقات التي سيتم تصويرها في المدينة أو في أي وقت من الموسم ستدور أحداث القصة الإيطالية.

بدأ إنتاج مسلسل Netflix الكوميدي الرومانسي الشهير في يناير، بعد عام واحد من انتهاء الموسم الثالث من المسلسل، ولم تعلن منصة البث بعد عن موعد إصدار الموسم الرابع، لكن ليلي أعطت بعض التلميحات حول ما سيحدث في إعلان تشويقي تم إصداره على YouTube، وقالت: "من المهم أن نقول إننا انتهينا بشكل دراماتيكي في الموسم الماضي لتكتشف أن جابرييل سيصبح أبًا قريبًا".

واستطاعت منصة نيتفلكس جذب تركيز المشاهدين من حول العالم من خلال مسلسلها Emily in Paris، الذى طرحت أولى مواسمه في أكتوبر من عام 2020، وكانت قصة العمل الجديد في حينها سبب كبير في نجاحه.



فريق Emily In Paris

ودارت أحداث مسلسل Emily in Paris في باريس، وركز على كشف جوانب جديد لـ باريس التي لم يتمكن الكثيرين من حول العالم زيارتها، وإضاء المسلسل النور على بعض من أحلى وأمتع الأماكن بـ فرنسا، بعديا عن برج أيفيل والأماكن السياحية التي اشتهرت بها المدينة الساحرة.

ومع الموسم الأول تعلق الملايين من حول العالم بـ Emily in Paris، ومع طرح الموسم الثانى في 2021 وزيادة جرعة "سخونة" وتصاعد الأحداث، وضع هذا الأمر متابعى العمل في انتظار الموسم الثالث الذى طرح بالتزامن مع نهاية العام الماضى 2022، في 21 ديسمبر.

وجاء الموسم الثالث كعادة Emily in Paris سهل "سهولة" ممتنعة، حيث يتمكن محب المسلسل من الانتهاء من الـ 10 حلقات للموسم في يوم واحد، إذا أراد، وذلك يرجع لـ سهولة الأحداث بالرغم من أن بعض المواقف التي وضعت في هذا الموسم خاصة، قد تظهر وجود بعض التعقيدات ألا أن صناع العمل استطاعوا الحفاظ على وتيرة سير القصة وسهولتها.

إلا أنه بالرغم من ذلك قد يشعر مجموعة من متابعى مسلسل Emily in Paris، أن العمل وقع في الكثير من "الكليشيهات"، التي تكرر في هذا الموسم ولكن باختلاف طريقة تجسيدها على الشاشة.

أزياء مسلسل Emily in Paris من أمتع وأكثر أسباب نجاح العمل من "رأى الخاص"، وهذا لأن التناسق التي تظهر به إيميلى التي تلعب دورها الممثلة الشابة ليلى كولينز، تبرز الشخصية العفوية "الشقية" التي تعلق الكثيرين بها، بـ جانب أنها تضفى على الشخصية جانب مختلف، وهذا بـ جانب أزياء باقى أفراد العمل التي تبرز بشكل كبير شخصياتهم، خاصة وأن لكل فرد منهم شخصية مختلفة عن الأخر.

الموسيقى بشكل عام في Emily in Paris من أكثر الأسباب التي تساعد في إضافة جانب ممتع للمشاهد سواء كانت رومانسية، مواجهة أو حتى حزينة، ومع تجديد العمل لـ موسم رابع ينتظر متابعى Emily in Paris تكملة ممتعة للقصة التي نشأت بين إيميلى وألفى، وجابريل وكاميل، وميندى وعلاقاتها الـ غير مفهومة، الموسم الثالث من سلسلة Emily in Paris طرح على منصة نيتفلكس يوم 21 ديسمبر 2022، وتكون الموسم من 10 حلقات وصلت مدتها إلى حوالى نصف ساعة.



Emily in Paris

تدور أحداث المسلسل Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.