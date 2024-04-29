شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلين موسيقيين فى الكويت 16 و17 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 16 و17 من شهر مايو المقبل، حفلين في الكويت، ويقدم لجمهوره خلال الحفل باقة كبيرة من معزوفاته الموسيقية التي يحبها الجمهور منها دي الحياة، في هويد الليل، جيران الهنا، النوم في العسل، صابر يا عم صابر وغيرها .

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت شارك في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة.

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي الممر عام 2019، الجزيرة 2 عام 2014 ، زهايمر عام 2010 ، عسل إسود عام 2010، ولاد العم عام 2009، الجزيرة عام 2007، تيمور وشفيقة عام 2007 ، مفيش غير كدة عام 2006، الرهينة عام 2006، دم الغزال عام 2005، السفارة في العمارة عام 2005، حب البنات عام 2004، النعامة والطاووس عام 2002، مافيا عام 200، الرغبة عام 2002، إمرأة تحت المراقبة عام 2000، أولى ثانوي عام 1999.

وأيضًا أفلام سكوت ح نصور عام 2001، النوم في العسل عام 1996، قط الصحراء عام 1995، البحث عن توت عنخ آمون عام 1995، الإرهابي عام 1994، لصوص خمس نجوم عام 1994، فرسان أخر زمن عام 1993، البحث عن ديانا (فيلم كندي) عام 1992،نساء صعاليك عام 1991، جحيم تحت الماء2 عام 1990، الحب أيضا يموت عام 1988، عريس في اليانصيب عام 1989، صراع الأحفاد عام 1989، بستان الدم عام 1989، نهر الخوف عام 1988، ليلة القبض على فاطمة عام 1984 وإعدام ميت.

