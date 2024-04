"ديزني" تكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "Mufasa" استعدادًا لعرضه ديسمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "ديزني" عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "Mufasa" وهو بمثابة الجزء الثاني للنسخة الحية من فيلم "The Lion King" الذي عرض عام 2019.

ونشرت "ديزني" الإعلان الرسمي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" حيث ستدور أحداث الفيلم حول "سيمبا" الذي يصبح ملك أرض العزة ومحاولته أن يتبع شبله خطاه بينما يتم الكشف عن العديد من خبايا حياة والده الراحل "موفاسا".

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم بالأداء الصوتي وهم سيث روجن، كيلفن هاريسون، أرون بيير، جون كاني، إخراج باري جينكينز، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض الأمريكي والعالمي 20 ديسمبر المقبل.

فيلم "موفاسا" هو بمثابة الجزء الثاني لفيلم "The Lion King" عام 2019 وهو النسخة الحية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King" عام 1994 الحائز على جائزتي أوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام"، و"أفضل موسيقى تصويرية".

وحققت النسخة الحية من فيلم "The Lion King" عام 2019 نجاحًا فاق كل التوقعات بإيرادات عالمية تخطت المليار دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 260 مليون دولار، والفيلم ضمن خطة "ديزني" مؤخرًا لتحويل عدد من كلاسيكياتها لأعمال سينمائية أبرزها "The Little Mermaid"، "The Jungle Book"، "Mulan"، "Cruella"، "Beauty and the Beast" وغيرها من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا سواء تجاريًا أو نقديًا.

اقرأ أيضا:

بالصور.. زفاف مهاب طارق مؤلف مسلسل "جعفر العمدة" و"نعمة الأفوكاتو"

منها "الأراجوز" و"كابوريا".. تعرف على أبرز أعمال المخرج الراحل عصام الشماع