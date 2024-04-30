بعد توقف عامين.. مسلسل توبا بويوكستون يعود بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور عامين على عرض الموسم الأول من المسلسل التركي «ذات أخرى» (شجرة الزيتون) بطولة توبا بويوكستون، فإن جمهور هذا العمل الدرامي بات قريباً من مشاهدة الموسم الثاني.

وفي التفاصيل، وجد مشتركو منصة «نتفليكس» العالمية ملاحظة، تشير إلى أن الموسم الثاني سيُعرض في 11 يوليو المُقبل، أي قبل 17 يوماً من الذكرى السنوية الثانية لعرض الجزء الأول.

وفي حين أن بعض الصفحات، المهتمة بأخبار المشاهير الأتراك، تداولت هذه الملاحظة، إلا أن منصة «نتفليكس» لم تعلن رسمياً عن موعد عرض الموسم الثاني حتى الآن، ولم تشارك صفحاتها أي إعلانٍ ترويجي خاص بالعمل.

ومن المتوقع أن نرى شخصياتٍ جديدة في أحداث العمل، إذ سبق أن تم الإعلان عن انضمام الممثل التركي أيتاش شاشماز، بموقع تصوير الموسم الثاني من المسلسل، وأنه قام بتصوير مشاهده، فيما لم يُعرف الدور الذي سيلعبه.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تلعب بطولته كلٌّ من: النجمة توبا بويوكستون، والمغني مراد بوز، حول 3 فتيات تخرجن في الجامعة نفسها، وتربطهن علاقة قوية، تُصاب إحداهن بالسرطان، ما يجعلها تنطلق في رحلةٍ روحانية للبحث عن العلاج البديل.

ويكتشف المتابع للمسلسل أن هذه الرحلة الروحانية تمثلنا جميعاً، حيث تشير القصة إلى أن معظم أمراضنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم تصالحنا مع الماضي، ما يجعلنا نعيش حياةً غير سعيدة في المستقبل.

ورغم إعلان المنصة إصدار موسمٍ ثانٍ من العمل، بعد أيام قليلة من عرض الموسم الثاني، حيث لمست حب الجمهور للمسلسل والقصة، إلا أن التحضيرات والاستعدادات احتاجت لعامٍ كامل، إذ عاد طاقم العمل إلى موقع التصوير في أغسطس الماضي.

ولحظة انطلاق التصوير، عكف نجوم العمل على تشويق المتابعين، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قاموا بنشر فيديوهات وصور لهم من الكواليس.

وفي ذلك الوقت، شاركت توبا بويوكستون مقطع فيديو، عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام»، قالت فيه: «اليوم سنبدأ بروفات المكياج والملابس للموسم الثاني من مسلسل (ذات أخرى)، متحمسة كثيراً لذلك، للقاء كل الكاست، ولأجسد شخصية (إدا) مجدداً»، مشيرةً إلى أنها انتظرت كثيراً من أجل عيش هذه اللحظة الرائعة، وأنها انتظرتها بفارغ الصبر.

كما قامت، وقتها، بمشاركة مقطع فيديو، ظهرت فيه بالمكياج والتسريحة اللذين ستظهر بهما خلال أحداث المسلسل.

يُذكر أن الموسم الأول تصدر قوائم الأكثر مشاهدة في العديد من الدول، وتخطى لحظة عرضه حاجز الـ88 مليون مشاهدة، ما اعتُبر رقماً قياسياً بالنسبة للمنصة، إضافةً إلى أنه استطاع حجز مكانٍ له ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة عالمياً، حيث حقق المرتبة السادسة في القائمة، وظل فيها لمدة أربعة أسابيع متتالية.