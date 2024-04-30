شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل The Equalizer لموسم خامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة CBS تجديد مسلسل The Equalizer للموسم الخامس العمل الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية كوين لطيفة، وذلك بالتزامن مع عرض الموسم الرابع الذى سيتكون من 10 حلقات، وستعرض الحلقة الأخيرة يوم 19 مايو المقبل.

يعد مسلسل The Equalizer من تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "tv series finale"، وتدور السلسلة الجديدة The Equalizer، حول كوين لطيفة التى تلعب دور امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه.

ويقوم ببطولة مسلسل The Equalizer، كل من كوين لطيفة، توري كيتلز، آدم جولدبرج، لورين توسان، كريس نوث، ليزا لابيرا، لايا ديليون هايز، جينيفر فيرين، إيريكا كامارانو، فرانك باندو، كريستال جوي براون.