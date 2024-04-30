شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، دورته الـ10 من عمر المهرجان، وهو المهرجان الذي شهد تكريم الفنان سيد رجب والمصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

وشاركت النجمة كندة علوش كعضو في لجنة تحكيم المسابقة الدولية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت كندة قد عبرت عن سعادتها بمستوى الأعمال التي شاهدتها في المهرجان وبالمشاركة في مثل هذه الفعالية التي تدعم هذه النوعية من الأفلام.

كندة تتشارك عضوية اللجنة مع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمنتجة الأردنية نادية عليوات والمخرجة المصرية كوثر يونس والناقد التونسية ليلة بلرحومة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.