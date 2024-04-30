أحمد السقا في رسالة مؤثّرة من القلب لكريم عبد العزيز

وجّه الممثل أحمد السقا رسالة الى صديقه وزميله ومواطنه كريم عبد العزيز، مؤكدًا خلالها أن القدر جمعهما منذ صغرهما ومن يومها هما أكثر من أخوة. واصفًا عبد العزيز بـ “الرجل الجدع والمتربي وابن ناس”.

وأكد السقا انه دائمًا على تواصل مع عبد العزيز ويتحدّثان مع بعضهما ويباركان لبعضهما، معتبرًا انه اراد أن يقول كلمة حق لصديقه كريم عبد العزيز من دون أي مناسبة.

نذكر أن أحدث أعمال أحمد السقا مسلسل “العتاولة” الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت وشاركه بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، زينة،وغيرهم والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى ومن انتاج شركة الصبّاح.

اما أحدث أعمال كريم عبد العزيز مسلسل “الحشاشين” الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت وشاركه بطولته فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، أحمد عيد، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.