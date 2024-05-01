بالصور: شوق الهادي تتعرض للانتقادات بسبب جلسة تصوير جريئة

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تعرضت الفنانة شوق الهادي لانتقادات كثيرة بسبب جلسة تصوير وصفها بعض المتابعين بأنها جريئة.
ونشرت الصور على حسابها الشخصي، وأظهرت الصورة فستانًا قصيرًا باللون الوردي وتسريحة شعر مبللة، واستخدمت مكياجًا بنفس لون الفستان. وتعاونت الإطلالة مع حذاء فضي ضخم وحقيبة بيج قاتمة.
وكان هناك تفاعل كبير من الجمهور مع الصورة وتعليقات مختلفة. بينما انتقد البعض شوق الهادي واعتبروا أنها تضر بنفسها بتصرفاتها، دافع البعض الآخر عنها واعتبروا أن الصورة طبيعية وليست بها أي شيء مسيء. تم التعليق على الصورة بأسلوب حاد وبعض التعليقات ذكرت أن الصورة تعتبر فسقًا وفجورًا وفسادًا.
من جانبها، ردت بعض المتابعات بدعم شوق الهادي وأعربن عن حقها في التعبير عن نفسها والتمتع بحرية العيش. أكدن أن الهجوم الموجه إليها لا يتعلق بأفعالها الشخصية، وأنها مجرد صورة تظهر فيها سعادتها وجمالها. دعت إلى عدم الانتقاد السلبي والسخرية من الصور الشخصية للآخرين واحترام خصوصيتهم.
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