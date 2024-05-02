غادة عبد الرازق تعترف بتعمد إثارة الجدل.. وماذا عن زواجها من شاب أصغر منها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة غادة عبد الرازق على الانتقادات التى وجّهت إليها بشأن فارق السنّ بينها وبين الفنان محمد علاء الذي كان يجسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي.

وقالت غادة خلال لقائها فى برنامج “et بالعربي” إنها دائماً تحب إثارة الجدل وإن كانت ستشعر بعدم الرضا إذا مر المسلسل مرور الكرام على الجمهور.

وأضافت أنها لم تتأثر بالانتقادات التي طاولتها حول فارق السنّ بينها وبين محمد علاء، مؤكدةً أن هذا مجرد تمثيل، وموضحةً: “أنا تزوّجت أشخاصاً أكبر وأصغر مني، ونحن كنا نمثل”.

وعبّرت غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل “صيد العقارب”، مؤكدةً أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه، وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

مسلسل “صيد العقارب” هو بطولة: غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، محمد علي رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح…، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.