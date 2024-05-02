بعد مسرحيتها بالرياض.. مي عز الدين: "كله كوم وإحساس المسرح كوم تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة مي عز الدين، على وقوفها على خشبة المسرح بمسرحيتها الأخيرة بالرياض التي خاضت بطولتها وحملت اسم "زواج اصطناعي" وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي، مقطع فيديو لمسرحيتها في الرياض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى لحظة في حياة الفنان.. صدق كل فنان قابلته في حياتي وكان بيقولي كله كوم وإحساس المسرح كوم تاني".

مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي حول "شرق" و "فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران اللجوء إلى خبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، عن طريق الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

"زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، بيومي فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.

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