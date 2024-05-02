بالفيديو: ريناد المطيري تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل لزيادة حجم خدود وجهها

نفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريناد المطيري خضوعها لعملية تجميل لزيادة حجم خدود وجهها، مؤكدة أن مظهرها طبيعي.

وأوضحت ريناد في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، أنها لم تخضع لأي عملية حقن فيلر في منطقة الخدود، وأن مظهرها في صور حفل تخرجها يعود إلى زاوية التصوير فقط.

وقالت ريناد: “ما سويت فيلر بخدودي، وما أعتقد إني ناقصة أسوي فيلر، وجهي مب دب بس مدري شفيه بالتصوير يطلع كذا خد بالحقيقة مو كذا”.

يذكر أن ريناد قد أثارت موجة من الجدل بعد هروبها من على المسرح خلال حفل تخرجها، وذلك بسبب توترها ونسيانها كلمات المقدمة. شاهد أيضاً: شاهد ريناد المطيري تهرب من على مسرح حفل تخرجها لهذا السبب

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