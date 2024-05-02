مظهر شاهين يوجه رسالة لـ ميار الببلاوي: بلاش حب التريند يسرقك من نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه الشيخ مظهر شاهين عير حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، رسالة للفنانة ميار الببلاوي، بعد أزمتها الأخيرة مع أحد الشيوخ التي قالت إنه اتهمها بالزنا، بعد ظهورها في رمضان مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكتب شاهين: "الأخت ميار الببلاوي: بمناسبة إنك بتقدمي برنامج المفترض إنه (ديني) بيعلم الناس مكارم الأخلاق وعلى رأسها الصدق، فأنا أدعوك لقراءة تفسير قوله تعالي: ﴿ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝﴾ [الصف ٢-٣]"

وتابع: "ومن باب النصيحة: بلاش حب التريند يسرقك من نفسك ويخسرك جمهورك".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11 مرة