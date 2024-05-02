روائع الطرب مع فرقة التراث على مسرح معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة -

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية فى تقديم روائع الموسيقي العربية تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى الثامنة والنصف مساء الأحد 5 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أهم أعمال الطرب لكبار الملحنين منها موسيقى الهوى غلاب ، موشح أنت المدلل ، أنا والعذاب و هواك ، لا تكذبي ، يا ورد مين يشتريك ، ياللي نويت تشغلنى ، طب وأنا مالى ، ع الرملة ، أنا بعشقك ، دور قد ما أحبك ، ما قالى ، دويتو مالكش حق ، السبت فات ، تقاسيم ، لسه فاكر .. أداء رضوي سعيد ، مازن دراز ، أنغام مصطفي ، أحمد محسن ، أحمد صبري ، حنان عصام ، ياسر سليمان ، حنان الخولي .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا