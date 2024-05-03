ياسمين عبد العزيز تشوق متابعيها في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

ونشرت "ياسمين" صورة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "قريبا"، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

وظهرت ياسمين في إطلالة جديدة، مرتدية ملابس رياضية، وقبعة على الرأس، وتضع سماعة رأس حول رقبتها.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "دخيل قلبك شو بحبك"، "ياسمينا القمر"، "قمر وربنا"، "قمر في أي حاجة بتعمليها"، "قلبي الصغير لا يتحمل"، "طيب إيه هترجعى للعوضى ولا إيه".

وتظهر ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة" الأسبوع المقبل، لأول مرة بعد إعلانها في يناير الماضي، طلاقها رسميا من الفنان أحمد العوضي،

وكانت النجمة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن الطلاق، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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