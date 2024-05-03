أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن أحدث ظهور له بعد أنباء زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال المطرب عمرو دياب السابقة، وذلك خلال تكريمه بمهرجان عنابة بالجزائر.

ونشر "شعبان" صورة له خلال تواجده بالمهرجان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع والي عنابة الجزائر".

وأقيمت الدورة الرابعة من مهرجان عنابة السينمائي بالجزائر هذا العام في الفترة من 24 حتى يوم 30 أبريل، وذلك بعد غياب دام 6 سنوات، وبمشاركة 70 فيلمًا من 18 بلدًا من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكان مصدر مقرب من مصطفى شعبان، كشف حقيقة زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة.

وقال "المصدر" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه لم يحدث الزواج حتى الآن، وما يتردد بشأن عقد قرانهما منذ شهرين شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر: "هناك علاقة عاطفية ومشروع زواج يربط بينهما ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".

وتعد هدى الناظر من مواليد القاهرة 1982، وتبلغ من العمر 42 عامًا، وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006.

وبدأت "هدى" مسيرتها الفنية بعد انتهاء الجامعة، ودخلت مجال الإعلانات وتعمل لدى شركة إنتاج إعلامي، وعملت بعد ذلك في مجال إدارة الأعمال الفنية.

كما عملت مديرة أعمال الفنان عمرو دياب من عام 2007 إلى 2018، ولقبت بالجندي المجهول في حياته.

وخاض مصطفى شعبان موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "المعلم" وشارك في بطولته سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

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