ياسمين عز توجه رسالة لـ نيشان وتكشف عن مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت المذيعة ياسمين عز بحصولها على حكم ضد الإعلامي نيشان، في القضية التي رفعتها ضده في دبي، على خلفية أزمتها معه التي اشتعلت خلال تواجدهما على هامش "منتدى الإعلام العربي" في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند" بشهر سبتمبر من العام الماضي في دبي.

وكشفت "ياسمين" عقب إعلان فوزها بالقضية خلال برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" عن مفاجأة جديدة للإعلامي اللبناني نيشان، وهي أنها قامت برفع دعوى قضائية أخرى ضده ولكن في مصر.

وعلقت قائلة: "مش أنا رافعة عليك قضية في مصر وخدت مجراها وعندك جلسة قريب، بس أنا كنت عملهالك مفاجأة، قولت أول ما أكسب قضية دبي ميهونش عليا أبدًا أخبي عليك قضية مصر، شوف أنا بعزك إزاي وعاملة خاطر للزمالة إزاي، على قد ما قولت حوارات على قد ما خد عندك قضايا، وأنا حرصا مني ليك بقولك عندك قضايا في مصر، ونسيت أقولك أنا برج الدلو طيب بس مابينساش حقه وبياخد حقه تالت ومتلت، وأخذ الحق حرفة لكن بالقانون وعايز التريند خده بس بعيد عن حتتي".

ونشرت ياسمين عز عبر انستجرام: "صدر الحكم في 29-4-2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم، كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني وردلي حقي".

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