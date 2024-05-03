رامي صبري ومسلم يشاركان في ليالي مصر في الربيع

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي كلا من الفنان رامي صبري والفنان مسلم الليلة الثانية من حفلات ليالي مصر في الربيع، المقامة فعالياته مع نجوم الغناء في مصر.

يقام الحفل يوم الإثنين 6 مايو على مسرح أحد النوادي الكبرى بمدينة العبور، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكرتوني الخاص بها.

يشارك في الليلة الأولى الفنان الشعبي حكيم والفنان محمد عدوية يوم الأحد 5 مايو،في محافظة المنوفية.

كان قد طرح رامي صبري مؤخرًا أغنية بين الحيطان التي اجتازت حاجز 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بجانب أغنية يمكن خير التي تخطت حاجز 111 مليون ماهدة، وتقول كلماتها "ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب