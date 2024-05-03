لقاء الخميسي تتألق بفستان رائع من تصميم فؤاد سركيس وهذا سعره- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها متألقة بفستان بلون الفوشيا من تصميم المصمم اللبناني فؤاد سركيس. وتميز الفستان بكمين منفوخين وتول متطاير من الجزء السفلي منه الذي فيه نقوشات من الورد باللون الاخضر.

ويصل سعر فستان لقاء الخميسي إلى 54 ألف جنيه اي حوالي 1127 دولار أميركي واعتمدت معه تسريحة شعر بسيطة اضافة الى مكياج ناعم للغاية.

وتفاعل المحبون مع صور لقاء واشادوا بجمالها ولون الفستان الذي لاق عليها.

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