بالفيديو: أول تعليق من الإعلامية المصرية ياسمين عز بعد حصولها على حكم قضائي ضد نيشان

علقت الإعلامية المصرية ياسمين عز على الحكم القضائي الذي صدر ضد الإعلامي اللبناني نيشان. في برنامجها على قناة الحياة، أشارت إلى أنها رفعت قضية ضد نيشان في دبي وفازت فيها، حيث تم إدانته بسبها علنًا وتم تنفيذ أمر بالقبض عليه وفقًا للحكم الصادر.

أكدت أنها رفضت جميع محاولات الصلح وأنها ستطلب تعويضًا ماليًا بمبلغ كبير جدًا، وستتبرع بأي مبلغ تحصل عليه للأعمال الخيرية. أشارت إلى أنها قامت برفع قضية أخرى ضد نيشان في مصر وستكشف عنها بعد فوزها في القضية في دبي.

أعربت عن استيائها من تصريحات نيشان وسخريته من عدم حضورها جلسة الإعلام والترند، وأكدت أن حضورها أو عدمه لا يؤثر على عملها كإعلامية كبيرة، ودعت إلى عدم الاعتداء على الآخرين من أجل الشهرة والتريند.

من جانبه، انتقد نيشان عدم حضور ياسمين للجلسة واصفًا ذلك بأنه “عيب وقلة تقدير” وأشار إلى أنها لا تمتلك صوتًا قويًا.