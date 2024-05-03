ياسمين صبري تؤدي تمارين شاقة داخل الجيم ..والجمهور:"الحركات دي غلط" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل الجيم وظهرت خلالها وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحسن من جورجينا" ، "اتعلمت منها اليوجا" ، "تجنني" ، "الحركات دي غلط على ضهرك" ، "إيه الحلاوة والجمال ده كله" ، "القمر".

وخاضت ياسمين صبري، دراما رمضان 2024 بمسلسل "رحيل"، كما تتولى بطولة مشروع سينمائي جديد بعنوان "دليلة" وهو أول فيلم لبطلة خارقة في تاريخ السينما المصرية، وهو من إخراج بيتر ميمي.

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