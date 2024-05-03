هيفاء وهبي في البحرين: حضور آسر وترند يكتسح مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة استثنائية، أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الخميس، 2 الجاري، حفلاً غنائيًا ناجحاً ومكتمل العدد في البحرين. قبل الحفل وبعده، سيطرت هيفاء على منصة “أكس” من خلال هاشتاغ “هيفاء_ في_البحرين” الذي حصد آلاف التعليقات التي انهالت على حضور هيفاء العفوي والمُحبّب والجميل والجذاب وطاقتها الحيوية.

تفاعل الساهرون مع هيفاء وهبي بشكل كبير، فردّدوا كلمات أشهر أغنياتها مثل “واحشني”، “مش قادرة استنى”، “قلبي حب”، “ماخدتش بالي”، “واوا”، “وصلتلها”، وغيرها، وتداول روّاد الإنترنت مقتطفات من الحفل أظهرت حماس الجمهور.

تألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بإطلالة ساحرة باللون الذهبي بدت فيها جذابة وجميلة، ونشرت صورًا من السهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “كل الحب من البحرين”.

يُذكر أن منظّم حفل هيفاء وهبي في البحرين كان قد كشف أنّه “ما إن تمّ الإعلان عن الحفل حتى نفذت التذاكر خلال ساعات معدودة، وهذا يدلّ على مدى حبّ واشتياق الجمهور البحريني لـ هيفاء”.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت تفاصيل وصولها إلى مملكة البحرين، فنشرت مجموعة صورٍ وفيديوهات عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام توثّق وصولها إلى المنامة بالإضافة إلى البروفات مع الفرقة الموسيقية.