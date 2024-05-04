ريهام أيمن بفستان قصير وياسمين صبري في الجيم.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موقع الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

استعرضت الفنانة مي عمر، أناقتها بفستانها الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

لاميتا فرنجيه

خطفت الفنانة لاميتا فرنجيه، الأنظار إليها بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إنجي علاء

ظهرت السيناريست إنجي علاء طليقة الفنان يوسف الشريف، بإطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، نشرت إطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان قصير.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، أظهرت من خلالها مدى جمالها.

ميريام فارس

الفنانة ميريام فارس نشرت إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا فتاة برج الثور عزيزتي".

إنجي كيوان

ظهرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.