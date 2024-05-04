نادر الأتات يعلنها: “مش بس حبيبك” غداً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع النجم اللبناني نادر الأتات منسوب التشويق لأحدث أغنياته بعنوان “مش بس حبيبك”، وأعلن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أن فيديو كليب الأغنية سيصدر غداً الأحد 5 الجاري على قناته الرسمية على يوتيوب.

ونشر نادر الأتات برومو الكليب الذي ظهر من خلاله بلقطات رومانسية خاطفة مع حبيبته وعلّق قائلاً: “5/5 الساعة 5 مساءً—كليب مش بس حبيبك سيصدر هذا الأحد”.

وحقق البرومو تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبي نادر الأتات الذي عبّروا عن حماسهم للأغنية والكليب.

وكان نادر الأتات قد صوّر فيديو كليب أغنية “مش بس حبيبك” (توزيع عمر صباغ)، منذ أسبوع تقريباً في العاصمة بيروت مع المخرج سعيد الماروق الذي يجدد نادر تعاونه معه بعد نجاحهما معاً في عدد من الكليبات.