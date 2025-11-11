البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي الذي ظل شريكا للسودان منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارلوس كاو، الذي يزور البلاد حالياً، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد، والذي أشار في تصريح صحفي إلى مساهمات البرنامج في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وبعض البرامج التنموية المختلفة .

مبيناً أن رئيس المجلس السيادي أكد على ضرورة أن يراعي برنامج الغذاء العالمي في تعامله مع السودان، جوانب السيادة الوطنية ومطلوبات الأمن القومي السوداني حتى يبقى البرنامج شريكا للسودان في مجالات العمل الإنساني.

من جانبه قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إن اللقاء كان مثمرا وبناء تم فيه استعراض الشراكة بين برنامج الغذاء العالمي وحكومة السودان في مجال العمل الإنساني .

مؤكدا التزام البرنامج بمواصلة العمل من أجل أهل السودان، مبيناً أن البرنامج يعمل على إيصال المساعدات لنحو خمسة ملايين من السودانيين شهرياً وأضاف “نحن حريصون وعازمون على استمرار هذا العمل، ونعمل للوصول للمناطق الصعبة”.

مشيراً إلى وصول عمل البرنامج لمدينة كادوقلي في الأسبوعين الماضيين، وقال إن اللقاء تناول أيضا إمكانية عمل استثمارات إضافية في الاقتصاد السوداني حول دعم الأعمال الخاصة بالمزارعين محدودي ومتوسطي الدخل ومحاولة الوصول للأسواق فيما يتعلق بتسيير أنظمة الغذاء في مناطق مثل الخرطوم، والتي يتم فيها مساعدة حوالي مليون شخص شهرياً.

سونا