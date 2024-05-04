بكت على المسرح.. شيرين محاطة بمحبيها في الكويت: “بتحسسوا الفنان إنه صوتكوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أمسية فنية وصفت بـ”حفلة مشاعر” في دولة الكويت وسط حضور جماهيري كبير حمل لافتة كامل العدد، حيث استقبلها الجمهور الكويتي فور صعودها على المسرح استقبالًا حافلًا.

وبدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بالترحيب بالجمهور الكويتي قائلة: “أنا سعيدة إني في وسطكوا النهاردة، وأنا النهاردة صوت الكويت، وبحس إن أنا صوت كل بلد بغنيلها، أنتوا بتحسسوا الفنان إنه صوتكوا فعلا وبيعبر عنكوا شكرا شكرا ليكم من كل قلبي”.

وخلال تقديمها أغنية “كده” انهارت شيرين باكية على المسرح ولم تستطع إكمال الأغنية وتركت الميكروفون وسط تشجيع حار من الجمهور لها.

وقدمت شيرين عبد الوهاب في الحفل العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور منها أغنية “مشاعر” والعديد من الأغاني الشهيرة لها وبعض الأغنيات التراثية.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي بإسطنبول في تركيا، حيث نشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” بوستر الحفل، معلقة: “انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في مدينة إسطنبول يوم 3 أغسطس صيف 2024”.