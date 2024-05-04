بحضور كامل العدد.. زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته الصيفية في ستاد الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أحيا الرابر زياد ظاظا، أولى حفلاته في موسم صيف 2024، في ستاد الفيوم، بحضور جماهيري تخطى 2000 شخص.

وأشعل زياد ظاظا الحفل بأغنية "سمع أخينا"، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور، وتراك "البلد بلدنا"، وشاركه في الحفل: الرابر الشاب "ترك"، والرابر "زين" والبرديوسر "خمستاشر"، وكانت مفاجأة الحفل مطرب المهرجانات "هوبا".

ويعد الحفل هو الأول له خارج محافظة القاهرة وأول حفل رابر رسمية داخل محافظة الفيوم، وفي بيان صحفي علق زياد: "أول حفل في بلدي والجمهور كان كبير ومتفاعل لأخر الحفل".

وينتظر زياد حفله المُقبل في القاهرة يوم 10 مايو بأحد المولات الشهيرة في أكتوبر بمشاركة نجوم الراب المصري: ليجي سي، أرسينك، الفايف، سلايفر، موسى.

جدير بالذكر أن ظاظا طرح في عيد الحب الماضي أغنيتين "نسينا ومحلفناش"، "وبنت الإيه".