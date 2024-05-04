أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد فهمي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أميرة فراج، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وشارك فهمي جمهوره ومتابعي حسابه فيديو يضم صورًا لـ أميرة بمفردها وأخرى تجمعهما وثالثة مع ابنيهما، وعلق "عيد ميلاد سعيد مشمش، يا رب يخليكي لينا وتحققي كل اللي نفسك فيه".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي عُرض له خارج السباق الرمضاني مسلسل "بين السطور" مع النجمة صبا مبارك، وشاركهما البطولة: الفنان محمد علاء، الفنانة ناردين فرج، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

كما أطل أحمد فهمي على جمهوره في رمضان 2024، كضيف في برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الأخر" الذي قدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC، وكان شريكه في الحلقة الفنان حمادة هلال.