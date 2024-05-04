"أنا أكبر فوضجي في الحياة".. كيف تحدث محمد عبد الوهاب عن الوقت والنظام في ذكرى رحيله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحل اليوم السبت ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وسط احتفاء الوسط الفني والغنائي بأحد أهم الموسيقيين في تاريخ الغناء المصري والعربي.

ومن المعروف عن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب التزامه بالمواعيد وقدسيته للوقت حيث كشف في لقاء نادر مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن أهمية الوقت بالنسبة له، وعن احترامه لمواعيده بشكل كبير وقيامه بتقديم ساعته نصف ساعة كاملة حتى لا يتأخر عن أي ميعاد تحت أي ظروف وذلك ضمن برنامج "الموسيقار وأنا".

ومن ضمن فقرات البرنامج قام مفيد فوزي بسؤاله: "العمر يا أستاذ عبد الوهاب بالنسبة لك هل هو تجربة أم إحساس أم سنين بتمر؟".

ليرد عليه "محمد عبد الوهاب" قائلا: "العمر بالنسبة لي عمل، إنتاج، شغل، وبقيس عمري بما قدمته من عطاء".

وأشار "مفيد فوزي" خلال اللقاء إلى اهتمام الموسيقار محمد عبد الوهاب بالنظام وقال: "يبدو لي أن النظام عضو في هذه الأسرة".

ورد عليه "عبد الوهاب": "أنا أكبر فوضجي في الحياة ولا أسعد إلا بالفوضى لأنال مرة أخرى سعادة النظام بمعنى أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر والملاية على الأرض والشبشب على السرير والدنيا ملخطبة لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أني أعود وألاقي هذه الفوضى بقت منتظمة وغرفة نظيفة وبحب أدخل غرفة النوم وأنا سعيد بيها ومش ممكن هسعد بيها وهي زي ماهي لازم ألخبطها وأطلع روحها، وأنا من أنصار الفوضى لاستمتع بالنظام".

وبسؤاله من قبل مفيد فوزي: "أنا ملاحظ أن ساعتك مش مظبوطة هل تحب تظبطها؟"، ليرد عليه: "لا ده أنا أحب تظبط ساعتك على ساعتي".

وعن أهمية المواعيد بالنسبة له قال: "أنا مقدم ساعتي نص ساعة، والحكمة في الموضوع أني احترم مواعيدي، لأن مفيش حاجة بتتعبني قد مواعيدي ومفيش أبدًأ مشوفتش في حياتي ناس في الدنيا ييجوا يقولوا لواحد أنا هفوت عليك قبل الظهر، يعني ايه قبل الظهر؟، قبل الظهر يعني من الفجر لحد الساعة 12 يعني أفضل مستنيه 8 ساعات ولذلك أنا حريص أن مواعيدي مظبوطة جدًا".

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