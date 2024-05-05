نادر الأتات يطرح “مش بس حبيبك”.. تميّز جديد لنجم الشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق لأيام، طرح النجم اللبناني نادر الأتات أغنيته الجديدة “مش بس حبيبك” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية مجدداً تعاونه مع شركة Believe للتوزيع الرقمي.

أغنية “مش بس حبيبك” هي باللهجة اللبنانية من توزيع عمر صباغ، قدّمها نادر الأتات لجمهوره بإحساس مرهف ترجم مشاعر العاشق لحبيبته من زاوية مختلفة عن أغنيات الحب في العادة، إذ تقول كلماتها: “أنا مش بس حبيبِك أنا كل شي بتتمنيه الله خلقلِك قلبِك حتى تحبيني فيه”.

جاء فيديو كليب الأغنية بفكرة رومانسية من إخراج سعيد الماروق، وتناول قصّة حبّ تتخلّلها العديد من المواقف واللقطات العاطفية.

تُعد أغنية “مش بس حبيبك” أولى أغنيات الفنان نادر الأتات في العام الجديد ٢٠٢4، وأعلن عن صدورها من خلال فيديو نشره على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي وظهر من خلاله وهو يستمع إلى الأغنية في سيارته.

تلقى نادر الأتات مع إطلاق أغنية “مش بس حبيبك” آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي عبّر من خلالها محبّوه عن إعجابهم بالأغنية، فاتفق الأغلبية على أنه نجح في تقديم عملاً غنائياً مختفلاً عن أغنياته السابقة، وأثبت نادر مجدداً أنه قادر على التنويع وتقديم مختلف الألوان الغنائية.

هذا النجاح الذي حققه نادر الأتات منذ اللحظات الأولى على إصدار الأغنية، ما هو إلا دليل على محبة الناس له، هو الذي قدّم خلال مشواره الفني أعمالاً راقية وأثبت عن جدارة تميّزه عن نجوم جيله.