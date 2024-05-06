رحل قبطان سفينة “تيتانيك”.. وفاة الفنان برنارد هيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل البريطاني برنارد هيل ، الذي اشتهر بأدواره المساعدة في أفلام “تايتانيك” و”سيد الخواتم”.

وأعلنت عائلة الممثل البريطاني الخبر الحزين في بيان أمس الأحد، وجاء فيه “ببالغ الحزن نعلن أن برنارد هيل، الممثل الشهير المعروف بأدواره في فيلمي “تيتانيك” و”سيد الخواتم”، توفي في الساعات الأولى من هذا الصباح عن عمر يناهز 79 عاما”.

وشارك هيل في عدد من الأعمال الفتية الناجحة والتي تركت أصداء كبيرة، من بينها بطولة فيلم “Boys from the Blackstuff” عام 1982. كما شارك في فيلم “تيتانيك” للمخرج جيمس كاميرون الحائز على العديد من جوائز الأوسكار عام 1997، وقام بدور قبطان السفينة إدوارد سميث.

وظهر هيل لاحقاً في سلسلة “سيد الخواتم” للمخرج بيتر جاكسون بدور ثيودن، ملك روهان. وتشمل الأعمال الأخرى… “جريمة حقيقية” لكلينت إيستوود، و”ويمبلدون”، و”بارانورمان”، و”حلم ليلة في منتصف الصيف”، و”غير منسي”، و”وولف هول”، و”ملك العقرب”، و”فين”، و”جاكانوري،” “”The Bounty” و”Runners” وغيره.