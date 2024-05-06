مراد يلدريم يحسم قراره، هل ينفصل عن مسلسل “المنظَّمة” بموسمه الجديد؟

بعد ان احتفل جمهور مسلسل “المنظَّمة” عقب اعلان قناة TRT1 رسميًا عن تجديده لموسم خامس، لم تدم فرحة الجمهور طويلاً بعد ان تمّ الاعلان في الساعات الماضية عن انفصال بطله الممثل التركي مراد يلدريم في نهاية هذا الموسم الذي سينتهي عند الحلقة ١١١ بينما ستستمر الممثلة أيبوكي بوسات في العمل ولن تنفصل عنه.

إذًا ستبدأ شركة الانتاج بالبحث عن بطل جديد للمشاركة في الموسم الخامس، من خلال قصّة جديدة وشخصيات مختلفة.

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الجدير ذكره أن مراد يلدريم كان قد وقّع على عقد المسلسل لموسم واحد فقط، لكن بسبب الاصرار الكبير من القناة وشركة الانتاج قدّم موسمًا ثانيًا منه.