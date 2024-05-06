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صابر الرباعي يروّج لأغنية “الباشا”.. والجمهور يتفاعل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم التونسي صابر الرباعي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو التشويقي الأوّل لأغنيته الجديدة بعنوان “الباشا”.

وبعد ساعات قليلة من انتشار برومو الأغنية انهالت التعليقات على صابر الرباعي من جمهوره المتعطش دائماً لسماع كل ما هو جديد من نجمهم المفضل.

يتعاون صابر الرباعي في أغنية “الباشا” مع الشاعر محمد أبو نعمة والملحن محمود خيامي والأغنية من توزيع طارق عبد الجابر، وإنتاج R&M.

جدير ذكره بأن  صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية “سألت عليكي” من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وحصدت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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